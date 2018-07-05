У Тегерані можуть заблокувати поставки нафти в Перській затоці

Тегеран заблокує постачання нафти, якщо США заборонять продаж нафти з Ірану

Командир іранської революційної гвардії заявив у середу, 4 липня, що Тегеран заблокує постачання нафти через Ормузську протоку в Перській затоці, якщо Сполучені Штати заборонять експорт нафти з Ірану. Про це інформує Reuters.

"Якщо вони хочуть зупинити іранський експорт нафти, ми не допустимо, щоб яка-небудь партія нафти проходила через Ормузську протоку", - заявив Ісмаїл Коусари.

Нагадаємо, США має намір скоротити торговельні зв'язки з Іраном. Міністерство нафти Індії попросило нафтопереробників підготуватися до "різкого скорочення або припинення" імпорту іранської нафти з листопада.

Індія - найбільший споживач іранської нафти після Китаю, буде змушена вжити заходів для захисту свого впливу на фінансову систему США.