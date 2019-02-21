Ціна нафти Brent перевищила 67 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 67,15 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 21 лютого 2019 року, перевищила позначку в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:14 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,15 долара. Це на 1,28% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нафтовий ринок продовжує підйом завдяки даним Американського інституту нафти (API). За оцінками інституту, комерційні запаси нафти в США за підсумками тижня збільшилися 1,3 млн барелів, але при цьому резерви бензину впали на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 758 тис. барелів.

Зазначимо, протягом тижня ціни на нафту залишаються в районі максимальних з листопада 2018 року відміток.

Нагадаємо, раніше Financial Times писало, що відмова деяких країн від використання пластикових виробів (соломинок, одноразового посуду та пакетів) може призвести до істотного падіння попиту на нафту. Зокрема, ряд європейських країн і Китай посилили політику щодо пластику, в результаті чого там скоротився попит на пластикові вироби, для виготовлення яких потрібна нафта.