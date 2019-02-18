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У світі може впасти попит на нафту через відмову від пластику, - FT

Новини » Енергетика    18.02.2019 - 22:29
У світі може впасти попит на нафту через відмову від пластику, - FT
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Через падіння попиту ціна нафти знизиться

Відмова деяких країн світу від використання пластикових виробів, а саме соломинок, одноразового посуду та пакетів, може призвести до суттєвого падіння попиту на нафту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

Вказано, що наразі низка європейських країн та Китай ухвалили більш жорстку політику відносно використання пластику, у результаті чого там скоротився попит на пластикові вироби, для виготовлення яких використовують нафту.

"Кафе та ресторани відмовляються від пластикових соломинок, магазини - від одноразових пакетів, у багатьох країнах приймаються закони про обмеження одноразової упаковки в різних сферах. Рано чи пізно ці зміни вплинуть і на нафтогазові компанії", - зазначає видання.

Слід вказати, що зараз нафтохімічна промисловість споживає близько 15% світового видобутку нафти. Однак зниження обсягів споживання пластикових виробів може призвести до падіння попиту на нафту серед нафтопереробних компаній. Що вплине на ціну нафти, а саме спровокує її здешевлення через менший попит.

Нагадаємо, станом на 18 лютого ціни на нафту залишаються у районі максимальних з листопада відміток.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 лютого повідомлялося, що ціни на нафту ростуть за рахунок сподівань на потенційний прогрес торгових переговорів США і Китаю, який має поліпшити перспективи світової економіки.

Ціни на нафту залишаються в районі максимальних з листопада відміток Ціна нафти Brent перевищила 66 доларів
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