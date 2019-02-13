ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціна нафти Brent перевищила 63 долара за барель

Новини » Енергетика    13.02.2019 - 09:09
Ціна нафти Brent перевищила 63 долара за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці 63,05 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 13 лютого 2019 року, перевищила позначку в 63 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:00 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 63,05 долара. Це на 0,49% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафтовий ринок на торгах у середу продовжує підйом на даних Американського інституту нафти (API) про несподіване скорочення товарних запасів палива в США. За його оцінками, запаси нафти в США за підсумками тижня скоротилися на 998 тис. барелів, дистилятів - на 2,48 млн барелів, але при цьому резерви бензину збільшилися на 746 тис. барелів. Тепер увага трейдерів спрямована на дані Міненерго США, які будуть оприлюднені сьогодні ввечері.

Нагадаємо, напередодні нафта дорожчала на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК. Крім того, підтримку нафтовому ринку надають санкції США проти Венесуели.

Зазначимо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) відмовилася виступити на захист лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, який заявляв про негативну дію американських санкцій на весь картель.

 

ОПЕК погіршила прогноз попиту на нафту
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся