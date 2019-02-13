Ціна нафти Brent перевищила 63 долара за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці 63,05 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 13 лютого 2019 року, перевищила позначку в 63 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:00 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 63,05 долара. Це на 0,49% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафтовий ринок на торгах у середу продовжує підйом на даних Американського інституту нафти (API) про несподіване скорочення товарних запасів палива в США. За його оцінками, запаси нафти в США за підсумками тижня скоротилися на 998 тис. барелів, дистилятів - на 2,48 млн барелів, але при цьому резерви бензину збільшилися на 746 тис. барелів. Тепер увага трейдерів спрямована на дані Міненерго США, які будуть оприлюднені сьогодні ввечері.

Нагадаємо, напередодні нафта дорожчала на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК. Крім того, підтримку нафтовому ринку надають санкції США проти Венесуели.

Зазначимо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) відмовилася виступити на захист лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, який заявляв про негативну дію американських санкцій на весь картель.