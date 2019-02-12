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Нафта подорожчала на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК

Новини » Енергетика    12.02.2019 - 09:59
Нафта подорожчала на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці 61,86 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 12 лютого 2019 року, торгується вище позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:49 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,86 долара. Це на 0,98% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК, а також санкцій США проти Ірану та Венесуели. У той же час аналітики не виключають, що зростання виробництва в США буде стримувати подорожчання нафти. Також експерти вважають, що баланс на ринках відновлюється за рахунок зниження видобутку в рамках пакту ОПЕК+ і американських санкцій.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) відмовилася виступити на захист лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Він, зокрема, заявляв, що вплив США на Венесуелу може мати вплив і на світовий енергетичний ринок, а також викликати ризики для країн-членів ОПЕК.

Напередодні глава Ради НБУ Богдан Данилишин назвав причини падіння курсу долара. Серед них - період відносно низьких цін на нафту та інші енергоресурси.

 

Ціна на нафту знизилася через зростання кількості бурових установок у США
Новини України Brentнефть
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