Індія готується до скорочення імпорту нафти з Ірану, - Reuters

Індія може повністю припинити імпорт нафти з Ірану

Міністерство нафти Індії попросило нафтопереробників підготуватися до "різкого скорочення або припинення" імпорту іранської нафти з листопада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Як наголошується, такі дії Індії свідчать про те, що Нью-Делі реагує на намір США скоротити торговельні зв'язки з Іраном.

За словами джерел видання, Індія, найбільший споживач іранської нафти після Китаю, буде змушена вжити заходів для захисту свого впливу на фінансову систему США.

Як повідомили джерела в Міністерстві нафти Індії, у четвер відбулася зустріч з нафтопереробними заводами, на якій їм було запропоновано знайти альтернативи іранській нафті.

"Індія попросила нафтопереробників бути готовими до будь-якої можливої ситуації, оскільки ситуація все ще розвивається. Може бути як різке скорочення так і повне припинення імпорту", - повідомило джерело.

Як заявив міністр нафти Індії Дхармендра Прадхан, Індія буде відстоювати свої інтереси, приймаючи рішення про імпорт нафти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз і Іран вирішили створити спільну робочу групу з вирішення проблем у сфері нафтової торгівлі, які можуть виникнути через санкції Сполучених Штатів.