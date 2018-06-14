Лівія припинила відвантаження нафти в основних портах через збройних зіткнень

Горить один з терміналів в порту Рас Лануф

Лівійський нафтовий порт Ес-Сідер (Es Sider) був закритий у четвер через збройні зіткнення поблизу, також горить один з терміналів в порту Рас Лануф (Ras Lanuf). Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами місцевого суднового агента, відвантаження в порту Рас-Лануф також припинене.

Зіткнення між силами, лояльними Лівійській національній армії Халіфа Хафтар (LNA) і конкуруючими збройними групами, відбувалися на південь від Рас-Лануфа, де були нанесені повітряні удари.

LNA взяла під свій контроль Es Sider і Ras Lanuf разом з іншими нафтовими портами в нафтовому півмісяці у Лівії у 2016 році, що дозволило їм знову відкритися після тривалої блокади.

Резервуари для зберігання на обох терміналах були сильно пошкоджені в попередніх боях і ще не відремонтовані, хоча в порту відбуваються регулярні відвантаження.

За інформацією Arab News, видобуток нафти в Лівії відновилася в минулому році до трохи більше 1 мільйона барелів на день (bpd) і була в основному стабільною, хоча вона залишається вразливою для зупинок і блокад на нафтових об'єктах.

Національний випуск раніше знаходиться на рівні понад 1,6 млн. Барелів на добу, що Лівія виробляла до повстання 2011 року, що призвело до політичної фрагментації та збройних конфліктів.

Військовий джерело сказав, що тристороння атака була почата Бенгазинскими оборонними бригадами (БОБ), групою, яка раніше намагалася взяти нафтової півмісяць і просуватися на Бенгазі, який з кінця минулого року повністю контролювалася Хатфтар.

Повторні попередні спроби опонентів повернути масляний півмісяць зазнали невдач. Військовий джерело сказав, що зіткнення не впливали на будь-які нафтові родовища.

Місцевий житель сказав, що він почув шум збройного зіткнення і повітряних ударів на світанку і побачив великий вогонь на цистерні Ras Lanuf.

Експорт нафти з Рас-Лануфа в травні склав 110 тис. барелів на добу, в той час як експорт з Ес Сидерг становив близько 300 тис. барелів на добу.

Як повідомило джерело, знайоме з цим питанням, нафтового танкера Minerva Lisa, який повинен був прибути в Es Sider для завантаження грубих вантажів у четвер, рекомендували залишитися за межами порту.

Нагадаємо, вчора, 13 червня, Ціна нафти Brent піднялася вище 76 доларів за барель.