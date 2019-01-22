Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель

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Нафта Brent торгується на позначці в 60,90 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 22 січня 2019 року, опустилася нижче позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 17:22 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,90 долара. Це на 3,27% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна нафти почала знижуватися на тлі уповільнення світової економіки. Зокрема, сьогодні вранці ціна нафти марки Brent торгувалася на позначці в 62,35 долара за барель. Тоді як, ввечері, 21 січня 2019 року, ціна нафти Brent піднялася вище позначки в 63 долара за барель.

Як повідомлялося, згідно з доповіддю "Перспективи світової економіки", Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель.

Разом з тим, саудівська компанія Arab Petroleum Investment Corp провела дослідження, згідно з яким ціни на нафту до середини 2019 року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель.