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Ціна нафти Brent опустилася нижче 60 доларів за барель

Новини » Енергетика    29.01.2019 - 10:44
Ціна нафти Brent опустилася нижче 60 доларів за барель
Ілюстративне фото (David McNew/Getty Images)

Brent торгується на позначці в 59,94 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 29 січня 2019 року, опустилася нижче позначки в 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:34 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 59,94 долара. Це на 0,27% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, інвестори очікують, що ціни на нафту перейдуть до зростання після того, як в Адміністрації президента США вирішили ввести санкції щодо венесуельської нафтогазової компанії PDVSA. Нові санкції покликані посилити тиск на президента країни Ніколаса Мадуро і демонструють підтримку США опозиційному лідеру Хуану Гуайдо, який оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Іран планує обійти санкції США з допомогою криптовалюти. Очікується, що іранська криптовалюта буде вводитися поетапно, спочатку у вигляді цифрового сертифіката, підтримуваного місцевою валютою для розрахунків між банками та іншими структурами, а потім, можливо, вона стане законним платіжним засобом на території Ірану.

 

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