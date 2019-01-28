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Іран планує обійти санкції США за допомогою кріптовалюти

Новини » Політика    28.01.2019 - 22:55
Іран планує обійти санкції США за допомогою кріптовалюти
Фото: Прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)

Раніше вирішити фінансові проблеми за допомогою кріптовалюти вже намагався режим Венесуели

Керівництво виключеного з глобальної фінансової системи Ірану планує запустити державну криптовалюту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Очікується, що іранська криптовалюта буде вводитися поетапно, спочатку у вигляді цифрового токеную, підтримуваного місцевою валютою ріалом, для розрахунків між банками та іншими іранськими структурами, а потім, можливо, вона стане законним платіжним засобом на території Ірану.

Згідно з планами, підтримувана державою цифрова валюта повинна закласти основу для приєднання Ірану до міжнародної платіжної системи, заснованої на блокчейні, яка може стати альтернативою SWIFT.

Плани введення кріптовалюти Ірану були розкриті минулого літа, після того США анонсували санкції. Найбільший удар по економіці Ірану відбувся в листопаді 2018 року, коли деяким банкам був заборонений доступ до SWIFT. Країни, видключені з SWIFT, не можуть оплачувати імпорт або одержувати платежі за експорт, через що вони змушені покладатися на альтернативні методи переказу грошей.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому 2018 року Венесуела випустила власну державну криптовалюту El Petro. Її курс повинен був змінюватися залежно від коливань цін на нафту. Керівництво Венесуели, яке привело країну до глибокої кризи, сподівалося на те, що власна криптовалюта дозволить відновити економіку.

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