США вводять санкції проти венесуельської нафтогазової компанії

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Санкції вводяться проти компанії PDVSA

В Адміністрації США вирішили ввести санкції щодо венесуельської нафтогазової компанії PDVSA. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, санкції посилюють тиск на Ніколаса Мадуро і демонструють підтримку США Хуану Гуайдо, лідеру венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента минулого тижня.

"Ми продовжуємо викривати корупцію (президента Венесуели Ніколаса Мадуро) і його соратників, і сьогоднішні дії гарантують, що вони більше не зможуть розграбувати активи венесуельського народу", - заявив на брифінгу в Білому домі радник з національної безпеки США Джон Болтон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у венесуельському штаті Міранда стався потужний вибух газонаповнювальної станції, в результаті якого постраждало 6 чоловік.

Вибух стався на об'єкті, який належав державній компанії PDVSA. У компанії ніяк не прокоментували інцидент.