Ціна нафти Brent впала нижче 60 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent протягом дня подешевшала більш ніж на 5%

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 23 листопада 2018 року, впала нижче позначки в 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:43 за київським часом ціна за барель Brent становила 59,82 долара за барель. Це на 5,20% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні ціна на ф'ючерси на нафту марки Brent з поставками в січні 2019 року опустилася до мінімуму за календарний рік. Востаннє нафта Brent торгувалася нижче 61 долара за барель у листопаді 2017 року.

Нафтові котирування знижуються шість тижнів поспіль, в останні дні нафта дешевшає на тлі заяви Саудівської Аравії про те, що обсяг видобутку досяг рекордних показників. За словами міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха, обсяг виробництва становить 10,7 млн барелів на добу.

Падіння цін почалося після того, як США звільнили кілька країн від можливих санкцій за закупівлі нафти в Ірану. Крім того, на ціни впливають торгові війни між США і Китаєм.