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Ціна нафти Brent опустилася до мінімуму з листопада 2017 року

Новини » Економіка    23.11.2018 - 13:01
Ціна нафти Brent опустилася до мінімуму з листопада 2017 року
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent протягом дня подешевшала майже на 4%

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 23 листопада 2018 року, опустилася нижче 61 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:43 за київським часом ціна за барель Brent становила 60,76 долара за барель. Це на 3,71% нижче рівня закриття попередніх торгів. Зазначимо, востаннє нафта Brent торгувалася на цій позначці в листопаді 2017 року.

Ціни на нафту падають з жовтня 2018 року, після того, як досягли позначки вище 82 доларів за барель. З моменту початку зниження вартість марки Brent скоротилася приблизно на 28%, а з минулої п'ятниці - котирування ф'ючерсу впали більш ніж на 9%. Цей обвал на ринку нафти став найбільш різким за три роки.

Зниження ціни на нафту відбувається на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який підкреслив, що не має наміру руйнувати економіку США і Саудівської Аравії, а Вашингтон залишиться партнером Ер-Ріяда. Крім того, нещодавно Трамп подякував Саудівській Аравії за зниження ціни на нафту.

 

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