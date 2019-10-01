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Ціна на нафту впала нижче 59 доларів за барель

Новини » Економіка    01.10.2019 - 22:04
Ціна на нафту впала нижче 59 доларів за барель
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися

У вівторок, 1 жовтня, ціна на барель нафти марки Brent вперше з моменту атаки дронів на об'єкти компанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії, опустилася нижче 59 доларів. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Як зазначається, на мінімумі вартість бареля Brent досягла позначки 58,61 долара, що приблизно на 1,1%, або на 0,64 долара нижче рівня закриття попередніх торгів. Так дешево барель Brent не коштував і в останні дні перед ударом по нафтових об'єктах Saudi Aramco, які сталися 14 вересня. Останній раз нижче позначки в 58,61 долара вартість Brent опустилася 4 вересня.

Також продовжують знижуватися і ціни на північноамериканську нафту. В ході торгів у вівторок вартість бареля нафти WTI знизилася до 53,23 долара, що на 1,55% нижче рівня закриття попередніх торгів і є мінімальним показником з 3 вересня.

Нагадаємо, у третьому кварталі ціна на нафту Brent впала на 8,7%, що стало найгіршим показником з четвертого кварталу 2018 року, коли падіння склало 35%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Саудівської Аравії на відновлення видобутку нафти можуть знадобитися місяці. Saudi Aramco веде термінові переговори з виробниками обладнання, пропонуючи їм підвищену оплату.

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