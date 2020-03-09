Ціна на нафту різко впала

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася до 31,27 доларів за барель, впавши за ніч майже на 14 доларів за барель. Це випливає з даних торгів.

На закінчення торгів 7 березня північноморська нафта торгувалася по 45,54 доларів за барель.

Нагадаємо, переговори міністрів країн ОПЕК+ у Відні завершилися провалом через недосягнення згоди між Російською Федерацією і Саудівською Аравією.

Після провалу переговорів Саудівська Аравія планує значно збільшити видобуток нафти і запропонувала клієнтам значну знижку. Фактично Ер-Ріяд має намір почати "цінову війну" на нафтовому ринку.

Також РБК-Україна писало, що ціни на нафту північноморської марки Brent протягом торгів 6 березня впали майже на 8% - до 46 доларів за барель. Стрімке падіння ціни на нафту пов'язано з провалом переговорів ОПЕК і Росії про зниження видобутку.

Крім того, в лютому нафта подешевшала більш ніж на 10% за п'ять днів з новин про епідемії коронавірусу.