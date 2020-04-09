Ціна на нафту підвищилася на тлі нової угоди ОПЕК+

Ціна ф'ючерса на нафту марки Brent підвищилася до 35,2 доларів за барель на тлі угоди про скорочення видобутку нафти між Росією і Саудівською Аравією. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

При цьому в ході торгів котирування досягали 36,3 доларів за барель. Останній раз подібні котирування спостерігалися 2 квітня.

Нагадаємо, сьогодні Саудівська Аравія і Росія досягли угоди про великому скороченні видобутку нафти. Мова може йти про скорочення видобутку в ОПЕК+ на 20 млн барелів на добу.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Росія і Саудівська Аравія домовилися скоротити видобуток нафти. Незабаром після цього Ер-Ріяд закликав провести термінову зустріч ОПЕК+

В кінці березня ціни на нафту падали до мінімуму з 2002 року. Рекордне падіння нафтових котирувань стало відповіддю на зрив угоди про скорочення видобутку, яку повинні були укласти на попередньому саміті ОПЕК+. Після того, як Москва відмовилася піти на скорочення видобутку, Ер-Ріяд оголосив цінову війну на нафтовому ринку. Крім того, ціни падали в результаті падіння попиту на нафту у зв'язку з пандемією коронавіруса.