Ціни на нафту впали нижче 63 доларів вперше з лютого

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціни на Brent опустилися до 62,52 долара за барель

Ціни на нафту північноморської марки Brent продовжують зниження в п'ятницю, 31 травня, після різкого зниження днем раніше, вперше з 13 лютого опустившись нижче рівня 63 доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Ранкові торги починалися зі зниження вартості серпневих ф'ючерсів на нафту марки Brent до 63,17 долара за барель, однак вдень ціни зміцнилися на позначці 63,66 долара. Ввечері 31 травня почала падати, опустивши ціну до позначки 62,52 долара.

Останній раз позначки нижче 63 доларів нафту досягала 13 лютого, тоді котирування впали до позначки 62,69 долара за барель.

За даними Bloomberg, нафта дешевшає через побоювання, пов'язаних з США, у тому числі з обіцянками президента Дональда Трампа ввести тариф на товари з Мексики і з торговим протистоянням Америки та Китаю. Reuters уточнює, що Мексика є одним з головних торговельних партнерів США і великим постачальником сирої нафти.



Раніше повідомлялося, що слідом за Brent дешевшає і північноамериканська суміш WTI. Вперше з березня вона опустилася нижче 55 доларів за барель.