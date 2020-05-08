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Ціни на імпортний газ за місяць впали ще на 20%

Новини » Економіка     08.05.2020 - 12:00
Ціни на імпортний газ за місяць впали ще на 20%
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку року газ подешевшав вже на 30%

Середня митна вартість імпортного природного газу у квітні 2020 року склала 122,5459 доларів або 3318,6174 грн за 1 тисячу кубометрів. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з березнем 2020 року ціна імпортного газу знизився на 20,2% в доларовому еквіваленті (з 153,6460 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на 20,3% в гривневому еквіваленті (з 4 163,7385 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 30,6% в доларовому еквіваленті (з 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на 19,7% у гривневому еквіваленті (з 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів).

Ціни на імпортний газ за місяць впали ще на 20%

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у грудні 2019 року склала 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склала 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік тому.

Як повідомляло РБК-Україна, фактична ціна реалізації нафти, конденсату за квітень 2020 року в Україні склала 3959,80 грн/тонна. порівняно з березнем 2020 року ціна нафти впала на 33% (з 5912,80 грн/тонна).

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