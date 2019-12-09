Ціна імпортного газу різко знизилася в листопаді

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Тепер для населення ціна газу на грудень також впаде приблизно на 13%

Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 листопада 2019 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Згідно з оприлюдненими даними, у листопаді середня ціна імпортного газу становила 177,3801 доларів або 4276,6958 грн за 1 тисячу кубометрів.

Таким чином, в доларовому еквіваленті у листопаді середня ціна знизилася на 11,1% в порівнянні з жовтнем, коли вона становила 199,5133 доларів за 1 тисячу кубометрів.

При цьому в гривневому еквіваленті (за рахунок зміцнення гривні) ціна газу знизилася на 14,3% в порівнянні з жовтнем, коли вона становила 4988,4620 грн за 1 тисячу кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанову №485, яка вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

Таким чином, на грудень "Нафтогаз", швидше за все, встановить ціну газу для населення на рівні імпортної ціни за листопад - 4277 грн за 1 тисячу кубометрів, що на 12,7% менше, ніж у листопаді (4 899 грн без ПДВ і витрат на транспортування).