Цена импортного газа резко снизилась в ноябре

Иллюстративное фото (УНИАН)

Теперь для населения цена газа на декабрь также упадет примерно на 13%

Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно обнародованным данным, в ноябре средняя цена импортного газа составляла 177,3801 долларов или 4276,6958 грн за 1 тысячу кубометров.

Таким образом, в долларовом эквиваленте в ноябре средняя цена снизилась на 11,1% в сравнении с октябрем, когда она составляла 199,5133 долларов за 1 тысячу кубометров.

При этом в гривневом эквиваленте (за счет укрепления гривны) цена газа снизилась на 14,3% в сравнении с октябрем, когда она составляла 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

Таким образом, на декабрь "Нафтогаз", скорее всего, установит цену газа для населения на уровне импортной цены за ноябрь - 4277 грн за 1 тысячу кубометров, что на 12,7% меньше, чем в ноябре (4 899 грн без НДС и расходов на транспортировку).