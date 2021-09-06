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Ціна імпортного газу з початку року зросла в два рази

Автор: Олександр Білоус

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного в період з 1 по 31 серпня 2021 року. Ціна склала 11 457,1 Гривень або 427,9 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, в порівнянні з липнем ціна зросла на 17,5% в гривневому еквіваленті і на 19,7% в доларовому.

У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 100,9% в гривнях і на 111,3% в доларах.

Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.

Відзначити, ціна газу на європейському хабі TTF За останній рік зросла більш ніж у десять разів. У серпні подорожчав до історичного максимуму - понад 600 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

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Ціна на газ