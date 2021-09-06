UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Цена импортного газа с начала года выросла в два раза

Автор: Александр Белоус

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного в период с 1 по 31 августа 2021 года. Цена составила 11 457,1 гривен или 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 17,5% в гривневом эквиваленте и на 19,7% в долларовом.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 100,9% в гривнах и на 111,3% в долларах.

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.

Отметим, цена газа на европейском хабе TTF за последний год выросла более чем в десять раз. В августе подорожал до исторического максимума - более 600 долларов за тысячу кубометров.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ