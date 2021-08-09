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Ціна імпортного газу з початку року зросла на 75%

Автор: Олександр Білоус

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного в період з 1 по 31 липня 2021 року. Ціна склала 9746,8 Гривень або 357,3 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, в порівнянні з червнем ціна зросла на 7,3% в гривневому еквіваленті і на 7,0% в доларовому.

У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 70,9% в гривнях і на 76,5% в доларах.


Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.

Відзначити, ціна газу на європейському хабі TTF За останній рік зросла вдесятеро. Наприкінці липня 2021 року газ подорожчав до історичного максимуму - приблизно 500 доларів за тисячу кубометрів. На початку серпня зростання цін продовжилося.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

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