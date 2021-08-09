Цена импортного газа с начала года выросла на 75%

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного в период с 1 по 31 июля 2021 года. Цена составила 9746,8 гривен или 357,3 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с июнем цена выросла на 7,3% в гривневом эквиваленте и на 7,0% в долларовом. По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 70,9% в гривнах и на 76,5% в долларах.

