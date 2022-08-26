Ціна газу в Європі резко зросла, досягнувши максимуму з початку березня

Вартість вересневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах зросла на 1,5%, досягнувши 328,6 євро за 1 МВт·год, або 3458 доларів за 1 тисячу куб. м із урахуванням поточного курсу на міжнародному ринку Форекс. Востаннє вище за відмітку 3400 доларів газ у Європі торгувався 7 березня.

Історичний максимум біржових цін на газ у Європі також був зафіксований 7 березня, коли вартість ф'ючерсів перевищувала 3800 доларів за 1 тисячу куб. м.

З чим пов'язане подорожчання

Варто зауважити, що такий різкий стрибок ціни газу відбувається на тлі планів "Газпрому" тимчасово скоротити експорт до Європи "Північним потоком".

Зокрема, раніше стало відомо, що транспортування газу трубопроводом "Північний потік" буде припинено з 31 серпня по 2 вересня для ремонту єдиної робочої турбіни.