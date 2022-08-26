Цена газа в Европе резко выросла, достигнув максимума с начала марта

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу превысила 3 400 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с начала марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE на 17:02.
Стоимость сентябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 1,5%, достигнув 328,6 евро за 1 МВт·ч, или 3458 долларов за 1 тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке Форекс. В последний раз выше отметки 3400 долларов газ в Европе торговался 7 марта.
Исторический максимум биржевых цен на газ в Европе также был зафиксирован 7 марта, когда стоимость фьючерсов превышала 3800 долларов за 1 тысячу куб. м.
Стоит заметить, что такой резкий скачок цены газа происходит на фоне планов "Газпрома" временно сократить экспорт в Европу по "Северному потоку".
В частности, ранее стало известно, что транспортировка газа по газопроводу "Северному потоку" будет приостановлена с 31 августа по 2 сентября для ремонта единственной рабочей турбины.
Как сообщалось, в июле Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе TTF в Нидерландах. Ожидается, что среднегодовая цена в 2022 году составит 1314,5 долларов за 1 тысячу кубометров (в январе НБУ прогнозировал 856 долларов). Согласно прогнозу, цены на газ в 2023 году составят 1283,5 долларов, в 2024 году - 1007,3 долларов.
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