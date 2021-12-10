Голова Оператора ГТС України не виключає припинення Росією транзиту цієї зими

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон не виключає, що Росія припинить фізичний транзит газу через Україну вже цієї зими. Це буде відкрита, нічим не обґрунтована, агресія.

Як зазначив Макогон, це політичне питання, а не економічне. "Ми бачимо, що в останні місяці посилився тиск на Україну по всіх напрямках. Це і припинення експорту енергетичного вугілля в Україну з РФ, і стягування військ на кордон, і блокування експорту вугілля з Казахстану", - додав він.

"З огляду на всі ці події не виключено, що буде припинено і транзит газу через Україну. Тоді вже будуть скинуті всі маски - це буде відкрита, нічим не обґрунтована, агресія. Я сподіваюсь, що до цього не дійде", - сказав Макогон.

За його словами, технологічно система ГТС може працювати і на ресурсах, закумулювали для проходження опалювального сезону.

"Але це стосується лише експлуатації нашої ГТС. Якщо в економіці буде велика нестача ресурсу, або він буде надто дорогий, це стане великою проблемою", - сказав він.