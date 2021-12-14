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ЄС може відмовитись від довгострокових газових контактів з Росією

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Європа, Вівторок 14 грудня 2021 12:22
ЄС може відмовитись від довгострокових газових контактів з Росією
Автор: Іванна Шовкун

Європейський Союз назвав термін відмови від довгострокових контрактів на імпорт газу. Це планують зробити в рамках "переходу до зеленої енергетики".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Продовження договорів може бути закінчено до 2049 року. На той час ЄС кардинально перегляне свій енергетичний ринок. Єврокомісія також запропонує комплекс заходів щодо забезпечення надійності постачання на тлі майбутнього зростання цін взимку та гострого дефіциту в галузі енергетики.

Зокрема, пакет пропозицій передбачає стратегічний підхід до зберігання газу, включаючи заходи щодо створення високого рівня заповнення резервів на початку опалювального сезону.

За даними агентства, план, який може бути оприлюднений 15 грудня, суперечить закликам Росії, яка забезпечує близько третини потреб Європи в газі. РФ довгий час виступала на користь довгострокових контрактів і неодноразово просила ЄС підписати більше таких угод.

Нагадаємо, ціна на газ у Європі подолала ще одну психологічну позначку. Вперше з жовтня природний газ торгується вище за позначку 1 400 доларів за тисячу кубометрів.

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