ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

США закликали Росію наростити постачання газу до Європи через Україну

Новость на русском →
Четвер 30 вересня 2021 16:42
США закликали Росію наростити постачання газу до Європи через Україну Фото: посол США в Росії Джон Салліван (ru.usembassy.gov)
Автор: Валерія Поліщук

Посол Сполучених Штатів у Росії Джон Салліван заявив, що європейські газові запаси виснажені, а ринок відчуває дефіцит у порівнянні з попередніми роками. У зв'язку з цим він закликав Росію наростити обсяги газового транзиту через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Американський дипломат закликав Росію направити додаткові поставки газу європейським державам, не використовуючи "Північний потік-2".

"Ми закликаємо уряд Росії направити додаткові поставки через Україну, у якої зараз є достатньо газопровідних потужностей, не використовуючи "Північний потік 2". Нас турбує, що відмова від цього кроку вдарить по енергобезпеці Європи і поставить під сумнів запевнення Росії про постачання газу і можливі мотиви припинення поставок", - заявив посол США.

Нагадаємо, у вересні "Газпром" в черговий раз відмовився бронювати Додаткові транзитні потужності через Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Російська Федерація
NEWS
Ляшко оцінив ймовірність локдауну в Україні
Ляшко оцінив ймовірність локдауну в Україні
DAILY
Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса