США закликали Росію наростити постачання газу до Європи через Україну

Посол Сполучених Штатів у Росії Джон Салліван заявив, що європейські газові запаси виснажені, а ринок відчуває дефіцит у порівнянні з попередніми роками. У зв'язку з цим він закликав Росію наростити обсяги газового транзиту через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Американський дипломат закликав Росію направити додаткові поставки газу європейським державам, не використовуючи "Північний потік-2". "Ми закликаємо уряд Росії направити додаткові поставки через Україну, у якої зараз є достатньо газопровідних потужностей, не використовуючи "Північний потік 2". Нас турбує, що відмова від цього кроку вдарить по енергобезпеці Європи і поставить під сумнів запевнення Росії про постачання газу і можливі мотиви припинення поставок", - заявив посол США.