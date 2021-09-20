"Газпром" знову відмовився бронювати додатковий транзит через Україну

Російська газова компанія "Газпром" знову відмовилася бронювати додаткову транзитну потужність через Україну. За підсумками аукціонів, російська сторона не стала бронювати додатковий транзит на жовтень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

Зазначимо, підсумки аукціонів бронювання газотранспортних потужностей польського та українського транзитних коридорів в цьому році сильно впливають на ціну газу на спотовому ринку і вартість акцій "Газпрому". Наприклад, минулого тижня ціни на газ на європейській біржі кілька разів оновлювали історичні рекорди.

На жовтень "Оператор газотранспортної системи України" запропонував розподілити додаткові потужності за двома маршрутами, але всі вони залишилися незатребуваними.

За умовами поточного контракту, Газпром на 2021 рік бронює транзит 40 млрд кубометрів газу. Це орієнтовно 109 млн кубометрів на добу. Але в попередні місяці "Газпром" регулярно бронював додаткову транзитну потужність через Україну - до 15 млн кубометрів на добу.