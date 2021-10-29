Путін використовує енергетичну кризу в Європі в своїх інтересах, - Axios

Росія не стала причиною нинішньої енергетичної кризи в Європі, в результаті якої ціни на природний газ зросли в 5 разів порівняно з минулим роком. Однак російський президент Володимир Путін, схоже, має намір використовувати його в своїх інтересах.

Як наголошується в матеріалі, ціни на газ коливаються при кожному слові Путіна. Наприклад, вони різко знизилися після того, як він дав зрозуміти, що в наступному місяці поставки зростуть. Скорочення пропозиції стало неприємним нагадуванням про залежність Європи від російського палива.

Нещодавно Путін відкинув звинувачення в тому, що Москва використовує кризу, як "повну нісенітницю і політично мотивовану балаканину". Але Путін не новачок у використанні газу в геополітичних цілях, зазначає Анна Мікульська з Інституту Бейкера Університету Райса, в тому числі для посилення залежності сусідніх країн від Росії або для покарання країн, які рухаються в бік Заходу.

Представник Путіна в ЄС Володимир Чижов натякнув раніше в цьому місяці, що геополітика дійсно відіграє важливу роль. "Змініть противника на партнера, і все вирішиться легше", - сказав Чижов, маючи на увазі те, як блок відноситься до Росії.

Путін підштовхує країни ЄС до укладення довгострокових контрактів, які дозволять їм покладатися на російський газ, і, як він стверджує, гарантують стабільні поставки. Він заявляв, що одним із способів вирішити нестачу поставок для Німеччини та ЄС було б прискорення згоди на спірний трубопровід" Північний потік - 2", який йде в обхід України.

У той же Амос Хохштейн, спеціальний посланник США з питань енергетичної безпеки, відхилив цю пропозицію, заявивши, що, якщо у Росії є можливість збільшити поставки, вона може зробити це, використовуючи існуючі трубопроводи.

Російський газ залишається основною частиною енергобалансу багатьох європейських країн. Наприклад, у Німеччині дві третини імпорту природного газу станом на 2018 рік припадало на Росію, а на російський газ припадало 16% всього споживання енергії.

У деяких країнах Східної Європи 100% поставок природного газу надходить з Росії. Але жодна країна не відчуває себе гірше, ніж Молдова. У республіці діє новий уряд, який прагне відійти від Москви в бік Заходу, але досі повністю покладався на російський газ. Контракт з Молдовою закінчився в кінці вересня, після чого «Газпром» підвищив ціну і скоротив поставки, коли Молдова відмовилася його платити. Уряд оголосив надзвичайний стан, заявив, що буде вести переговори про новий контракт тільки в тому випадку, якщо «Газпром» знизить свою ціну.

Як зазначає видання, енергетична криза викликана причиною, що не мають нічого спільного з Росією. Запаси скоротилися через холодну зиму, за якою послідувало спекотне літо. Видобуток газу в ЄС давно знижується, а поновлювані джерела енергії постраждали частково через слабкі вітри. Азіатський попит поглинув більшу частину світових поставок зрідженого природного газу, обмежуючи потенційних постачальників для країн ЄС.