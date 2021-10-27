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Путін доручив "Газпрому" збільшити закачування газу в сховища Європи

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Середа 27 жовтня 2021 19:26
Путін доручив "Газпрому" збільшити закачування газу в сховища Європи Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Росії Володимир Путін доручив "Газпрому" збільшити поставки газу в сховища компанії в Європі. Це буде зроблено після того, як завершиться закачування газу в підземні сховища в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Після того, як закінчиться роботу по закачуванню в підземні сховища газу в Росії, до 7 або 8 листопада, почати планову роботу з підвищення обсягу газу в ваших ПСГ в Європі - в Австрії і в Німеччині", - заявив він.

Путін заявив, що закачування газу в європейські сховища дасть можливість надійно, стабільно, ритмічно виконувати контрактні зобов'язання "Газпрому", постачати партнерів ЄС газом в осінньо-зимовий період.

"Крім усього іншого, безумовно, створить більш сприятливу ситуацію на енергетичному ринку Європи в цілому", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія хоче знизити вартість газу, що поставляється в Європу, на 60% в довгостроковій перспективі, щоб не знищити попит на поставки ПАТ"Газпром".

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Володимир Путін Газ Європа
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