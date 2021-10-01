Ціна на газ в Європі наблизилася до рекордних 1200 доларів за тисячу кубів

Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи в чергове встановила рекорд. Вперше за всю історію вона становить майже 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE .

Так, в ході торгів вартість листопадного ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1199,44 долара за 1 тисячу кубометрів або 100 євро за 1 МВт.год.

Між тим, ще вчора ввечері ціна на газ в Європі впритул підібралася до 1190 доларів за тисячу кубів.

Варто зазначити, що такі підвищення цін в останні тижні пов'язують з низькими запасами в європейських підземних сховищах і відмови російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.