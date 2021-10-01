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Ціна на газ в Європі наблизилася до рекордних 1200 доларів за тисячу кубів

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П'ятниця 01 жовтня 2021 10:00
Ціна на газ в Європі наблизилася до рекордних 1200 доларів за тисячу кубів Фото: ціна на газ в Європі піднялася до рекордних 1199 доларів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи в чергове встановила рекорд. Вперше за всю історію вона становить майже 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Так, в ході торгів вартість листопадного ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1199,44 долара за 1 тисячу кубометрів або 100 євро за 1 МВт.год.

Між тим, ще вчора ввечері ціна на газ в Європі впритул підібралася до 1190 доларів за тисячу кубів.

Варто зазначити, що такі підвищення цін в останні тижні пов'язують з низькими запасами в європейських підземних сховищах і відмови російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Нагадаємо, сьогодні російський "Газпром" почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України.

Додамо, що оператор ГТС вже відреагував на це та заявив, що монополізація газових маршрутів "Газпромом" ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС.

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Європа Ціна на газ
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