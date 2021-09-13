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Ціна на газ в Європі перевищила 725 доларів

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Понеділок 13 вересня 2021 10:13
Ціна на газ в Європі перевищила 725 доларів Фото: ціна на газ в Європі б'є рекорди (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Ціна на газ в Європі з відкриттям торгів досягла позначки в 727 доларів за тисячу кубометрів. Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сесії лондонській біржі ICE.

Згідно з даними біржі, ціна ;овтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах майже досягла 727 доларів за тисячу кубометрів або 59,585 євро за МВт*год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара).

Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні поставок з Росії. На даний момент європейські ПСГ заповнені менш ніж на 70%, що на 15% менше середнього рівня за останні п'ять років.

Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року.

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