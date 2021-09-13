Ціна на газ в Європі перевищила 725 доларів
Фото: ціна на газ в Європі б'є рекорди (Sean Gallup / Getty Images)
Ціна на газ в Європі з відкриттям торгів досягла позначки в 727 доларів за тисячу кубометрів. Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сесії лондонській біржі ICE.
Згідно з даними біржі, ціна ;овтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах майже досягла 727 доларів за тисячу кубометрів або 59,585 євро за МВт*год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара).
Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні поставок з Росії. На даний момент європейські ПСГ заповнені менш ніж на 70%, що на 15% менше середнього рівня за останні п'ять років.