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У Держдепі США вважають, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року

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США, Понеділок 13 вересня 2021 09:20
У Держдепі США вважають, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року Фото: представник Держдепу США заявив, що Європі загрожує дефіцит газу в зимовий період (pixabay)
Автор: Тіберій Юрик

Старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн заявив, що європейському континенту загрожує нестача газу взимку 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника Держдепу США Financial Times.

За його словами, це пов'язано з тим, що РФ не поставила достатньо палива на європейський ринок, що в підсумку призвело до зростання цін на ресурс.

"Якщо в січні-лютому настане справжня холодна зима, у вас можуть закінчитися запаси. І це мене турбує", - заявив Гокстейн.

Він зазначив, що Європа починає новий зимовий період також із загрозою скорочення поставок. Чиновник додав, що США стурбовані залежністю Європи від енергопостачання з Росії.

"Мова йде не тільки про геополітичні ігри. На карту поставлені життя людей", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, що голова " Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що санкції США ще можуть заблокувати роботу газопроводу "Північний потік-2".

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