Ціна на газ в Європі вже перевищила 750 доларів
Ціна на газ на європейському хабі досягла позначки 750 доларів за тисячу кубометрів. Ціни оновлюють рекордні значення вже кілька днів поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані торгової сесії на лондонській біржі ICE.
На торгах вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла 751,17 долара за тисячу кубометрів або 61,565 євро за МВт*год.
Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.
Нагадаємо, раніше в Державному департаменті США заявили, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року. Такий сценарій можливий, якщо в січні-лютому вдарять дуже сильні морози.