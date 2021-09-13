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Цена на газ в Европе уже превысила 750 долларов

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Понедельник 13 сентября 2021 15:59
Цена на газ в Европе уже превысила 750 долларов Фото: цена на газ в Европе продолжает расти (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Цена на газ на европейском хабе достигла отметки 750 долларов за тысячу кубометров. Цены обновляют рекордные значения уже несколько дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные торговой сессии на лондонской биржи ICE.

На торгах стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 751,17 доллара за тысячу кубометров или 61,565 евро за МВт*ч.

Отметим, рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной называют отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что Европе угрожает нехватка газа зимой 2022 года. Такой сценарий возможен, если в январе-феврале ударят очень сильные морозы.

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