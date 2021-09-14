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Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів

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Вівторок 14 вересня 2021 10:30
Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів Фото: вартість газу в Європі перевищила 770 доларів (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Ціна на газ в Європі досягла позначки в 772,5 доларів за тисячу кубометрів. Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сесії лондонській біржі ICE.

Згідно з даними біржі, ціна Жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах майже досягла 772,5 доларів за тисячу кубометрів або 63,205 євро за МВт*год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара).

Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні поставок з Росії. На даний момент Європейські ПСГ заповнені менш ніж на 70%, що на 15% менше середнього рівня за останні п'ять років.

Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року.

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Ціна на газ Газ
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