Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні

У Європі виник дефіцит газу, через що його вартість різко зросла. На початку цього тижня котирування на хабі TTF в Нідерландах досягли 464 доларів/тисячу куб. м, показавши 13-річний максимум. Після чого у вівторок різко обвалилися на 11% – до 414 доларів. Тоді як, наприклад, ще у другій половині травня ціна була 290 доларів – на той момент мінімум з початку року.

Шантаж "Газпрому" і не тільки

Газ останні місяці дорожчав з кількох причин. Після холодної зими європейські сховища спорожніли. Поряд з цим зросло споживання енергоресурсів на тлі ослаблення локдаунів в ЄС. Не обійшлося й без політики. Російський "Газпром" не став нарощувати поставки газу в Європу, відмовившись замовляти додаткові потужності прокачування через українську газотранспортну систему. До того ж цього тижня на ремонт зупинили газопровід "Ямал-Європа", що додало напруженості ринку.

"Складається враження, що "Газпром" відмовляється збільшувати обсяги поставок природного газу в Європу через український трубопровід, роблячи відвертий натяк, що Росія готова давати додатковий газ лише по трубопроводу" Північний потік", – говорить глава аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін. Іншими словами, "Газпром" шантажує Європу ціною на газ в обмін на завершення будівництва і якнайшвидший запуск свого трубопроводу в обхід України.

Зліт цін на природний газ на європейському ринку – результат цілого комплексу факторів, "стриманість" "Газпрому" у збільшенні обсягів поставок – лише один з них, вважає керівник департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

"Великий вплив на поточний напружений ринок також зробили холодна весна в Європі, зниження поставок СПГ (скрапленого природного газу, - ред.) від багатьох ключових експортерів, істотне зниження обсягів видобутку газу у головних виробників регіону – Норвегії та Великобританії, а також високий попит на СПГ в Азійському регіоні", – перерахував Мартиненко. Багато постачальників, не тільки "Газпром", як вважає експерт, тепер намагаються отримати максимум вигоди з високих цін і не поспішають нарощувати обсяги.

Поставки газу на європейський ринок протягом найближчого місяця навряд чи сильно зростуть, тоді як заповненість газових сховищ у регіоні вже сильно відстає від липневих показників минулих років. "Це означає, що ціни на газ можуть залишатися на нинішніх високих рівнях, принаймні, ще кілька тижнів", - вважає експерт ICU.

При поточних умовах, за оцінками Дмитра Чуріна, газ може досягти позначки у 550 доларів/тисячу куб. м. Після цього, як вважає аналітик, почнеться активна поставка в Європу скрапленого газу з США і Близького Сходу, що у підсумку і дозволить стабілізувати ціни.

Зима близько

Запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ), як і в країнах ЄС, нижчі, ніж роком раніше. За два місяці закачування ПСГ поповнили майже на 1 млрд куб.м газу, сказав РБК-Україна директор з комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.

"Темпи закачування з другої половини червня зросли у порівняні з травнем, у минулому місяці було закачано 570 млн куб. м. Всього у газосховищах вже більше 16 млрд куб м газу, це на 18% менше за минулорічні показники", – уточнив він.

Далі темпи закачування будуть збільшуватися, кажуть у НАКу. Липень стане переломним у цьому питанні. До початку опалювального сезону, як очікується, у сховищах буде накопичено до 20 млрд куб. м природного газу, говорить Білявський.

"Іншими словами, за майже чотири місяці треба закачати 4 млрд куб. м газу. Це реалістичний сценарій. Водночас є різні прогнози щодо середньо температурного режиму в опалювальний сезон, зокрема, довгостроковий прогноз від Укргідрометеоцентру, який говорить, що, можливо, зима буде холодною", – пояснив співрозмовник.

Аномальна ситуація на європейському газовому ринку у будь-якому випадку не вдарить по побутовим споживачам в Україні, впевнений Білявський. "Імпортний газ буде зростати, але це не буде впливати на трирічні контракти з ТКЕ. І він не впливатиме на фіксовану пропозицію для побутових споживачів, принаймні, до кінця наступного опалювального сезону", – сказав виданню представник НАК "Нафтогаз".

В Україні з травня цього року по квітень 2022 року для населення базовою є річна ціна. Постачальники можуть її тільки знижувати, але не підвищувати. Тариф становить від 7,80 до 13,5 гривень/кубометр залежно від регіону та газопостачальної компанії. Більшість компаній по країні встановило ціну до 9 гривень / кубометр.

Українців з травня автоматично перевели на фіксовані ціни, щоб уникнути повторення ситуації на початку року, коли постачальники газу підняли розцінки, поставивши команду влади у вельми незручне становище. І хоча запуск ринку газу був очікуваним, ані населення, ані політики виявилися до нього не готовими. По країні у січні прокотилися локальні газові протести, змусивши владу притримати ціни.

Тоді Кабінет міністрів з подачі Офісу президента спочатку обмежив стелю ціни на газ до кінця опалювального сезону, а пізніше погодив формат з "річним продуктом" за фіксованою ціною. І, за великим рахунком, річна ціна – політичне рішення, яке, як показала ситуація зі зростаючою вартістю газу в Європі, виявилося досить своєчасним, принаймні, для самої ж влади і її рейтингів.

Механізм з фіксованою ціною, як уточнив Білявський, реалізується через газопостачальну компанію "Нафтогаз України". Та, у свою чергу, отримує ресурс від "Укргазвидобування" (УГВ). Газу внутрішнього видобутку має вистачити населенню, щоб пройти опалювальний сезон без використання більш дорогого імпортного.

"УГВ, за нашими розрахунками, у 2021 році матиме показник видобутку 14,2 млрд кубометрів газу. У той же час, для покриття потреб населення і ТКЕ нам потрібно 13,9 млрд кубометрів. Тобто фактично газу власного видобутку УГВ буде достатньо, щоб покрити потреби населення і ТКЕ для населення", – уточнив Максим Білявський.

Фіксований тариф у розмірі 7,96 гривень/кубометр від НАКу, за оцінками компанії, більш ніж відповідає довгостроковій ринковій ціні в Україні для роздрібного сегмента. Тому, як вважають у "Нафтогазі", немає приводу для розмов про ризики банкрутства або дотування вартості газу з боку тієї ж УГД.

"Поточна кон’юнктура на європейському газовому ринку жодним чином не вплине на довгострокову ринкову ціну у форматі тарифного пакету "Фіксований". Але може впливати на тарифний пакет "Місячній" або "Сезонний". Крім того, немає жодних підстав тим самим облгаззбутам, поки діє їх річний контракт з "Нафтогаз Трейдинг" на 6 млрд куб м газу, спекулювати щодо цього та просити у держави дотації", – резюмував Білявський.

"Комуналка" дорожчатиме

Місцева влада дивиться на цю ситуацію дещо інакше. У Києві вже вказали на ризики підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. Після скасування спеціальних зобов'язань з продажу газу на пільгових умовах підприємствам ТКЕ, по суті, вони повинні працювати в ринку і купувати газ за передоплатою. І хоча НАК "Нафтогаз" запропонував їм фіксовану ціну на тривалий період, вона все одно вище, ніж та, яка була закладена у попередніх тарифах, зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. "Є об'єктивна передумова на сьогоднішній день для перегляду тарифів, для їх відносного збільшення", – сказав Пантелєєв на брифінгу у вівторок.

РБК-Україна також звернулося за коментарем у компанію" ЙЄ Єнергія", що управляє найбільшою в країні мережею газопостачальних підприємств. На момент виходу публікації у прес-службі компанії не надали відповіді на запит видання.

Якщо владі вдасться знайти компроміс з муніципалітетами щодо тарифів на комунальні послуги, зростаюча ціна газу в Європі все одно не пройде безслідно для промисловості. "Помітне збільшення цін на енергоресурси, включаючи природний газ і нафтопродукти, у результаті впливає на зростання цін на кінцеві промислові та споживчі товари", – говорить Дмитро Чурін з Eavex Capital.

Під удар, серед інших, можуть потрапити аграрії, які використовують мінеральні добрива, які, у свою чергу, виробляються з газу. Крім того, є ризик подорожчання електроенергії, що виробляється, у тому числі на станціях з газовими блоками. По цьому ланцюжку продовжиться збільшення собівартості й продуктів харчування, у виробництві яких е/е займає до 15% витрат. Тобто так чи інакше населення на своїй кишені відчує рекордне стрибання цін на газ.