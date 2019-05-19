Саудівська Аравія скликала позачерговий саміт лідерів ісламських країн

Фото: Салман бін Абдулазіз (з відкритих джерел)

Саміт скликаний на фоні загострення у Перській затоці

Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз скликав лідерів країн Ради співпраці арабських держав Перської затоки та Ліги арабських держав для участі у позачерговому саміті у Мецці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, позачерговий саміт лідерів ісламських країн відбудеться 30 травня у Мецці. Метою саміту є консультації з метою зміцнення безпеки та стабільності у регіоні.

Зазначимо, що саміт був скликаний на фоні загострення у Перській затоці, та нещодавніх нападів на дві нафтоперекачечні станції Саудівської Аравії, а також саботажем 4 торгових кораблів.

Нагадаємо, ціни на нафту підскочили майже на долар після того, як експортер нафти Саудівська Аравія заявила, що дрони атакували дві нафтові насосні станції, що належать державній нафтовій компанії Saudi Aramco.

Крім того, Саудівська Аравія повідомила в понеділок, 13 травня, що два її нафтових танкера зазнали диверсійної атаки біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів. Саудівська Аравія назвала інцидент спробою підірвати надійність світових поставок нафти.

Представники ОАЕ говорили, що напади були здійснені на чотири торгові судна поруч з еміратом Ель-Фуджайра близько Ормузської протоки. В ОАЕ не уточнили деталі події, але повідомили, що ніхто не постраждав, а порт Ель-Фуджайра продовжує працювати в звичайному режимі.