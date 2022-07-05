Летіли з Чорного моря. Українські ППО збили три російські ракети
Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили три російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.
"Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони "Захід" збили три ракети.
Нагадаємо, сьогодні в ході вечірньої повітряної тривоги були зафіксовані прильоти ракет у Хмельницькому районі.
За уточненою інформацією, в результаті удару на території Ярмолинецької громади травмовано одну особу, загиблих немає.
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