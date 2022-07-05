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Летіли з Чорного моря. Українські ППО збили три російські ракети

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 22:19
Летіли з Чорного моря. Українські ППО збили три російські ракети Фото: українські військові збили три ракети (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили три російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони "Захід" збили три ракети.

Нагадаємо, сьогодні в ході вечірньої повітряної тривоги були зафіксовані прильоти ракет у Хмельницькому районі.

За уточненою інформацією, в результаті удару на території Ярмолинецької громади травмовано одну особу, загиблих немає.

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