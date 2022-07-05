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Ракетний удар по Хмельницькій області: є постраждалі

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 21:33
Ракетний удар по Хмельницькій області: є постраждалі Фото: внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області є поранений (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області постраждав чоловік. Він отримав осколкове поранення, його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк, в травмованого - осколкове поранення сідниці, його госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи. Мер Хмельницького повідомив про "прильоти" в Хмельницькому районі.

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