Мета України - визнати Росію державою, яка фінансує тероризм, - Єнін

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що однією з цілей України є визнання Росії державою, яка фінансує тероризм. Українська сторона вже має важливий проміжний результат.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "ДОМ".

За його словами, Україна була першою країною, яка подала позов до Міжнародного Суду ООН в рамках Міжнародної конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму щодо діяльності Росії.

Єнін зазначив, що українська сторона вже має важливий проміжний результат. Міжнародний суд ООН встановив юрисдикцію у цій справі.

"Таким чином, він визнав, що ті факти, які ми навели, дійсно мають місце, і в рамках зібраних нами доказів ми можемо говорити про порушення російською стороною Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму. Це ще не остаточна перемога, але дуже значний крок до неї", - сказав заступник міністра.

Він додав, що якщо суд визнає Росію країною, яка спонсорує тероризм, то наслідки для неї можна спрогнозувати щодо санкцій, які сьогодні діють щодо Ірану і ряду інших держав.

"Вони просто не можуть отримати іноземних інвестицій, доступ до іноземних технологій, торгівля з ними обмежується. Все це буде дуже серйозно збільшувати ціну для російської держави за чинну агресію", - додав Єнін.