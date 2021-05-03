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Мета України - визнати Росію державою, яка фінансує тероризм, - Єнін

Новость на русском → Україна, Понеділок 03 травня 2021 13:00
Мета України - визнати Росію державою, яка фінансує тероризм, - Єнін Фото: заступник міністра закордонних справ Євген Єнін (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що однією з цілей України є визнання Росії державою, яка фінансує тероризм. Українська сторона вже має важливий проміжний результат.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "ДОМ".

За його словами, Україна була першою країною, яка подала позов до Міжнародного Суду ООН в рамках Міжнародної конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму щодо діяльності Росії.

Єнін зазначив, що українська сторона вже має важливий проміжний результат. Міжнародний суд ООН встановив юрисдикцію у цій справі.

"Таким чином, він визнав, що ті факти, які ми навели, дійсно мають місце, і в рамках зібраних нами доказів ми можемо говорити про порушення російською стороною Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму. Це ще не остаточна перемога, але дуже значний крок до неї", - сказав заступник міністра.

Він додав, що якщо суд визнає Росію країною, яка спонсорує тероризм, то наслідки для неї можна спрогнозувати щодо санкцій, які сьогодні діють щодо Ірану і ряду інших держав.

"Вони просто не можуть отримати іноземних інвестицій, доступ до іноземних технологій, торгівля з ними обмежується. Все це буде дуже серйозно збільшувати ціну для російської держави за чинну агресію", - додав Єнін.

Зазначимо, що Україна звинувачує РФ у поставках зброї на окупований Донбас, обстрілах житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищенні пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного Суду ООН.

Нагадаємо, раніше Олена Зеркаль заявляла, що Росія відповідатиме в Гаазькому суді за всіма звинуваченнями у фінансуванні тероризму та расової дискримінації в окупованому Криму.

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