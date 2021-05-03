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Цель Украины - признать Россию государством, которое финансирует терроризм, - Енин

Новина українською → Украина, Понедельник 03 мая 2021 13:00
Цель Украины - признать Россию государством, которое финансирует терроризм, - Енин Фото: Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что одной из целей Украины является признание России государством, которое финансирует терроризм. Украинская сторона уже имеет важный промежуточный результат.

Об этом он сказал в эфире телеканала "ДОМ".

По его словам, Украина была первой страной, которая подала иск в Международный суд ООН в рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма относительно деятельности России.

Енин отметил, что украинская сторона уже имеет важный промежуточный результат. Международный суд ООН установил юрисдикцию по этому делу.

"Таким образом, он признал, что те факты, которые мы привели, действительно имеют место, и в рамках собранных нами доказательств мы можем говорить о нарушении российской стороной Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Это еще не окончательная победа, но очень значительный шаг к ней", - сказал замминистра.

Он добавил, что если суд признает Россию страной, которая спонсирует терроризм, то последствия для неё можно спрогнозировать по санкциям, которые сегодня действуют в отношении Ирана и ряда других государств.

"Они просто не могут получить иностранных инвестиций, доступ к иностранным технологиям, торговля с ними ограничивается. Всё это будет очень серьезно увеличивать цену для российского государства за действующую агрессию", - добавил Енин.

Отметим, что Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

Напомним, ранее Елена Зеркаль заявляла, что Россия будет отвечать в Гаагском суде по всем обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в оккупированном Крыму.

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