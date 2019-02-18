Мета Кремля - знищити українську державність, - Порошенко

Порошенко зустрівся з Дональдом Туском

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пытается уничтожить украинскую государственность, что подтверждается, в частности ее агрессивными действиями в Азово-Черноморском бассейне и захватом украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Так, Петр Пороенко провел встречу с Дональдом Туском.

"Цель Кремля – уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза", - сказал он.

Петр Порошенко поблагодарил ЕС за поддержку Украины.

"Я искренне благодарен всему демократическому миру, я искренне благодарен ЕС, я искренне благодарен за вашу личную позицию в поддержку Украины. Это большая гордость для Украины, когда Президент Европейского Совета, вместе с украинским Президентом выступает на украинском языке. Вы уже навсегда вошли в историю как человек, который очень много сделал для Украины. И украинский народ очень благодарен вам. Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни, мы вместе с вами", - заявил он.

Напомним, ранее Дональд Туск заявил, что в Украине должны продолжить воплощать реформы и усилия, направленные на построение демократии.