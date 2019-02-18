Порошенко проведе переговори з Туском в Києві

Фото: Порошенко і Туск (president.gov.ua)

Вони, зокрема, обговорять конституційні зміни в Україні

Президент України Петро Порошенко проведе переговори з президентом Європейської ради Дональдом Туском, який сьогодні розпочинає свій візит до України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України (АПУ).

Як зазначив заступник глави АПУ Костянтин Єлісєєв, мета візиту – солідарність з українським народом в контексті роковин Майдану, вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.

Він також зазначив, що візит президента Європейської ради демонструє, що "Україна знаходиться в топі політики ЄС, а ситуація в Україні її безпека і територіальна цілісність є предметом великого занепокоєння наших європейських партнерів".

Єлісєєв повідомив, що Порошенко та Туск проведуть перемовини щодо подальших кроків з імплементації конституційних змін, які нещодавно були ухвалені Верховною радою України в частині інтеграції до ЄС та НАТО.

Також під час зустрічі будуть обговорюватися питання імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом та подальші кроки на шляху інтеграції України до Європейського союзу, зокрема продовження інтеграції України до цифрового ринку, зниження цін на роумінг для українських громадян, які подорожують країнами ЄС, співпрацю з Європейським оборонним агентством.

Раніше РБК-Україна писало, що Туск і Порошенко 19 лютого приймуть участь в засіданні Верховної ради у Києві.

Крім того повідомлялося, що Туск протягом візиту до України 18-20 лютого відвідає Київ та Львів.