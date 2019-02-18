Україна має продовжити втілення реформ, - Туск 

Фото: Туск та Порошенко (Mykhailo Markiv)

Туск закликав спрямувати зусилля на побудову найкращих стандартів демократії

В Україні мають продовжити втілювати реформ та зусилля, спрямовані на побудову демократії. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що Туск перебуватиме з візитом в Україні протягом 18-20 лютого у п'яті роковини Майдану для вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.

"Я думаю, що найкраща форма шану, яку можна віддати жертвам Революції Гідності - зробити все, що ви можете для того, щоб продовжити реформи, продовжити зусилля, спрямовані на побудову найкращих стандартів демократії", - заявив Туск

Він також наголосив на унікальності того, що в Україні одночасно втілюються реформи та ведеться боротьба з країною-агресором.

"Дуже важливо приїхати в Україну і віддати шану всьому українському народу. Це дійсно унікально, що у вас в одночас проводяться реформи і ви захищаєте народ від дуже цинічної і бездумної агресії. Вперше в нашій спільній європейській історії ми бачимо таке протистояння і таку хоробрість. На мою думку, ви водночас герої і прагматики, це унікальне і величезне", - сказав Туск.

Нагадаємо, сьогодні Туск розпочав свій візит до України з переговорів з президентом Петром Порошенком.

Раніше РБК-Україна писало, що Туск і Порошенко 19 лютого приймуть участь в засіданні Верховної ради у Києві.