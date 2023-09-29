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"Это не выпекание хлеба". Данилов ответил критикам украинского ВПК

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Военно-промышленный комплекс Украины в настоящее время работает "на максимальную мощность" при том, что это достаточно сложные процессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью Наталье Мосейчук.

"Когда люди начинают рассказывать о собственном ВПК, то они не понимают, что такое собственный ВПК. Они считают, что это кто-то там сидит и не хочет ничего делать. Смотрите, собственной ВПК работает на максимальную мощность. Максимально, что мы имеем на сегодня. Это не выпекание хлеба, сложные процессы...", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что мы живем в таком мире, что "если бы у нас была способность самостоятельно на 100 процентов закрывать все наши потребности, то мы бы это сделали".

"Это физически не возможно. И это не о (партнерской - ред.) зависимости. Вот если возьмем вопрос патронов, снарядов. Вот те умники понимают, что у нас нет производства порохов, которые сегодня на вес золота?", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, каждая страна сегодня занимается собственным вооружением и при этом не желает с кем-то делиться.

"Если кто-то мне будет рассказывать о том, почему у нас нет порохов, то надо понимать, что это за производство. И вы его не можете сделать не за месяц, не за два, даже за десять. В современном мире этим занимается преимущественно частный бизнес". Так и должно быть. И у нас очень много частников, которые входят в эту систему военно-промышленного производства и закрывают очень много больших проблем", - рассказал Данилов.

Производство оружия в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина стремится усовершенствовать свой оборонно-промышленный комплекс до такого уровня, чтобы производить оружие западных образцов на своей территории.

А заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в свою очередь объяснил, что Украина ежемесячно увеличивает производство снарядов, чтобы максимально самостоятельно обеспечивать себя боеприпасами. По его словам, идет работа над тем, чтобы производить 155-мм снаряды "натовского" калибра.

К тому же Зеленский говорил, что Украина на сегодняшний день выпускает даже то оружие, которого никогда не было. Общая цифра техники, которая сейчас производится в Украине, в десятки раз превышает те, которые были до войны.

 

 

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