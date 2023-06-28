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Зеленский заявил, что Украина стремится производить западное оружие на своей территории

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Украина, Среда 28 июня 2023 14:28
Зеленский заявил, что Украина стремится производить западное оружие на своей территории Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина стремится усовершенствовать свой оборонно-промышленный комплекс до такого уровня, чтобы производить оружие западных образцов на своей территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной раде по случаю Дня Конституции.

"Системы необходимого оружия: ПВО, танки, пушки бронетехника, поставляемые партнерами, мы стремимся производить и локализовать в Украине. Наши воины всегда будут иметь оружие", - рассказал он.

По словам Зеленского, у Украины будет достаточно мощный оборонно-промышленный комплекс. Который будет обеспечивать потребности нашей армии, нашего флота, наш воздушный щит и нашу безопасность в киберпространстве.

"Это не мечта, а опять-таки реальность. Объем производства, мы понимаем, пока еще не достаточен. Мы пока нуждаемся в глобальной поддержке партнеров. Но будет достаточен, мы это сможем", - заверил президент.

Для подтверждения своих слов Зеленский привел несколько примеров. Так, Украина уже научилась строить морские дроны.

"Мы успешно их применяем. В целом производство беспилотников в Украине - это отрасль, которая должна стать и станет самой мощной в Европе", - напомнил он.

Также, по его словам, в Украине фактически с нуля создано производство дефицитных снарядов для артиллерии.

"Мы возобновили производство 122-го, 125-го калибра и др. Начинаем замену 152-го на 155-й калибр. Западный стандарт. Украинские пушки созданы уже во время этой полномасштабной российской агрессии", - добавил он.

Не смог он не упомянуть и о затоплении российского крейсера "Москва".

"На дне Черного моря уже есть очень веское доказательство способности Украины как государства, которое производит ракеты. "Нептуны", которые поставлены на вооружение еще в 2020 году, четко бьют по целям", - резюмировал Зеленский.

Уничтожение крейсера "Москва"

Крейсер "Москва" считался флагманом российского Черноморского флота и был уничтожен двумя ракетами, запущенными из берегового ракетного комплекса "Нептун", разработанного предприятиями ГК "Укроборонпром" 13 апреля 2022 года. Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

В ВСУ отмечали, что затопление "Москвы" приблизило освобождение острова Змеиный и исключило возможность высадки морского десанта на наше побережье. 30 июня 2022 года российские оккупанты покинули остров Змеиный. Таким образом Одесская область была освобождена от оккупантов.

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