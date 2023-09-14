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Это выглядит агрессивной местью, - США о запрете на iPhone для китайских чиновников

США, Четверг 14 сентября 2023 07:20
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Это выглядит агрессивной местью, - США о запрете на iPhone для китайских чиновников Фото: Белый дом отреагировал на запрет чиновникам Китая пользоваться iPhone (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вашингтон заявил, что обеспокоен запретом должностным лицам центрального правительства Китая использовать американские iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Белом доме заявили, что такой шаг Китайской Народной Республики выглаживает агрессивной и неподходящей местью. Спикер по вопросам национальной безопасности Джон Кирби призвал Пекин быть более прозрачными по поводу ограничений по iPhone.

Отмечается, что такой шаг Китая может ответить за подобные действия Соединенных Штатов Америки против технологий КНР. Конгресс США запретил использование китайского TikTok на рабочих устройствах еще в конце декабря 2022 года. Позже аналогичные решения приняли и в странах ЕС.

Китай запретил чиновникам использовать iPhone

Китайские чиновники уже месяцами придерживаются неписаного правила избегать использования iPhone. Стоит отметить, что Apple получает около 19% дохода именно от Китая, поэтому запрет может негативно повлиять на компанию.

Отношения США и Китая

Отношения между двумя странами в начале 2022 года находились на самом низком за десятилетие уровне. В июне госсекретарь США Энтони Блинкен посетил КНР, заявив, что это станет началом улучшения связей между Америкой и Китаем.

Однако в США все еще относятся к Пекину с настороженностью. Президент Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия".

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